Моргенштерн, Демчук и возвращение Scorpions: музыкальные новинки недели

Завершилась очередная музыкальная неделя, которая порадовала любителей многих жанров музыки, в том числе рока. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» можно встретить интересные релизы исполнителей из разных стран. Новую песню из предстоящего в феврале альбома представила группа Scorpions, Моргенштерн в свежем треке поблагодарил Россию за шанс начать всё сначала. Свои релизы представили также Вася Демчук, Feduk, ANNA ASTI. NEWS.ru подробно рассказывает о музыкальных новинках на основе обзоров ВК.

Scorpions — Rock Believer

Немецкая англоязычная группа Scorpions представила композицию Rock Believer, которая станет заглавным треком их 19-го студийного альбома. Пластинка увидит свет уже в феврале текущего года и станет первым релизом Scorpions после выхода в 2017 году «Born To Touch Your Feelings — Best Of Rock Ballads».

Вокалист группы Клаус Майне отметил, что этот альбом посвящается всем поклонникам рока. Музыкант подчеркнул, что предстоящим релизом группа хотела проверить свою способность творить по-прежнему.

Основной целью было сделать рок-альбом, который был бы пронизан духом старых добрых времён. Это действительно здорово. Мы путешествуем по миру уже более 50 лет. И если кто-то и может сказать, что он верит в рок, то это мы. И, конечно же, это касается наших преданных фанатов, — отметил Майне.

Моргенштерн — «Почему?»

Ещё одним громким релизом недели стал трек «Почему?» от покинувшего Россию Моргенштерна. Исполнитель в новой композиции благодарит Россию за шанс начать всё заново. В автобиографичном треке Моргенштерн поёт о событиях из своей жизни, в том числе об отношениях с федеральными органами и предпринимателем Павлом Дуровым.

Поклонники исполнителя разделились во мнениях после релиза. Некоторые посчитали трек «легендарным», другие решили, что Моргенштерн «скатился».

И кого ты хотел удивить этим флоу и звуком? Карти бит, это карти читка, это год назад всё было уже, — отметил один из фанатов.

Вася Демчук — «Забиваю на всё»

Звезда TikTok Вася Демчук выпустил новый вдохновляющий трек «Забиваю на всё», в котором спел о прощании с прошлым. Артист признался, что в песне поётся о его нынешней жизни, «перевалочном пункте между меланхоличным настроением в начале пути и оптимистичным настроем сейчас».