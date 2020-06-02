Музыка

Монеточка поздравила себя с днём рождения песней

11:43, 02 июня 2020
Фото: Монеточка/vk.com

Российская исполнительница Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, выпустила песню в качестве подарка себе на день рождения. 1 июня ей исполнилось 22 года.

Монеточка опубликовала в Instagram видео, на котором под аккомпанемент пианино исполняет композицию собственного сочинения «22 вещи о жизни, которые я узнала за 22 года».

Первое правило — вина понемножку. Второе — не люби понарошку. И не спи даже летом с открытым окошком. Будь с собою нежнее. Записывай даже тупые идеи. Фикус не ставь к батарее! Не смейся над тем, кто слабее. Не гуляй без защитного крема на солнце. Не руби сгоряча и не плюйся в колодцы, — спела артистка.

В апреле Монеточка приняла участие в проекте «#песнядома», в рамках которого российские музыканты отыграли домашние онлайн-концерты для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.

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