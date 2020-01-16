Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.
В реестре Российского авторского общества (РАО) содержатся данные о том, что Мишустин написал мелодии для треков «Зола» из альбома «Апгрейд» 2016 года и «Настоящая женщина» с пластинки «Пенсне» 2011 года,
Представитель Лепса Владимир Урюпин, в свою очередь, заявил, что автор музыки указанных композиций — однофамилец главы ФНС. «Ведомости» запросили комментарий представителя Мишустина.
Как писал NEWS.ru, Мишустин заявил, что приветствует открытую критику правительства. По его словам, кабмин должен чувствовать, что с него всегда будет спрос.
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