https://static.news.ru/photo/548687e2-385a-11ea-82ce-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.

В реестре Российского авторского общества (РАО) содержатся данные о том, что Мишустин написал мелодии для треков «Зола» из альбома «Апгрейд» 2016 года и «Настоящая женщина» с пластинки «Пенсне» 2011 года, сообщают «Ведомости».

Представитель Лепса Владимир Урюпин, в свою очередь, заявил, что автор музыки указанных композиций — однофамилец главы ФНС. «Ведомости» запросили комментарий представителя Мишустина.

Как писал NEWS.ru, Мишустин заявил, что приветствует открытую критику правительства. По его словам, кабмин должен чувствовать, что с него всегда будет спрос.