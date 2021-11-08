«Родился практически в Кремле»: Мазаев высказался о таланте Стаса Намина

Создатель групп «Цветы» и «Парк Горького», певец, музыкант и продюсер Стас Намин, которому исполнилось 70 лет, стал одним из краеугольных камней советского и российского рок-н-ролла. Такого равноценного вклада в советскую рок-музыку больше никто не внёс. Об этом NEWS.ru рассказал друг музыканта, автор песен и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

Один из краеугольных камней нашего рок-н-ролла. Человек, который благодаря своему происхождению родился практически в Кремле и свои возможности использовал, чтобы создать продюсерский центр Стаса Намина и дать самодеятельным коллективам того времени, всему андеграунду рок-н-ролльному обрести свой дом: сделать записи, выпустить пластинки, альбомы. Такого вклада личностного в рок-н-ролл, в советскую рок-музыку не внёс никто равноценного, как Стас Намин, — сказал Мазаев.

Он напомнил, что первые два альбома «Морального кодекса» были записаны на студии Намина, где музыканты жили с утра до вечера. Мазаев отметил, что там была потрясающая обстановка, «сгусток всего рок-н-ролла московского, свердловского, питерского, нижегородского».

Говоря о том, как основатель группы «Цветы» всё успевает, Мазаев вспомнил о фотографии, на которой с маленьким Стасом на руках был запечатлён лидер советского государства Иосиф Сталин, а рядом с ним стоял дедушка будущего музыканта, нарком СССР Анастас Микоян.

Я видел фотографию, где стоит его дедушка Анастас Иванович Микоян, Иосиф Виссарионович Джугашвили и на руках у него маленький закутанный годовалый детёныш, и это Стас Намин. Вот как ему удалось. Он «родился» просто в Кремле. У него возможности и взгляд на страну были не такие, как у нас. Мы стали понимать это, когда выросли, какие-то примеры увидели в жизни, а он это знал заранее, — рассказал лидер «Морального кодекса».

Ранее Намин признался, что дружба с голливудским актёром Робертом Де Ниро подарила ему возможность сняться в фильме с Мэттом Дэймоном и Анджелиной Джоли, но музыкант в итоге отказался.