https://static.news.ru/photo/9beda818-d6f8-11e9-a220-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни и Ринго Старр Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшие музыканты The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр исполнят песню, написанную Джоном Ленноном в последний год его жизни. Музыкальному произведению уже предрекают огромную популярность.

Леннон написал композицию Grow Old With Me («Взрослей со мной») во время подготовки к выпуску альбома Double Fantasy. Это произошло незадолго до того, как музыкант был убит в декабре 1980 года, пишет The Guardian .

По словам Ринго Старра, ему не было известно о записи Ленноном демоверсии песни, пока ему не сообщил об этом продюсер Джек Дуглас. В итоге они пришли к выводу, что произведение заслуживает профессиональной записи.

