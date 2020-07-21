Мадонна напомнила о неоплаченном в России штрафе в $1 млн за гей-пропаганду

https://static.news.ru/photo/ce358d20-cb5a-11ea-a945-fa163e074e61_660.jpg Мадонна Фото: face to face/Global Look Press

Американская певица Мадонна напомнила о том, как на неё наложили штраф за поддержку гей-сообщества во время концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году. Сумма наказания составила якобы $1 млн.

Мадонна опубликовала в Twitter видео, на котором произнесла речь о борьбе за свободу и против нетерпимости. В этот момент в публике множество поклонников исполнительницы подняли распечатки с радужным флагом.

Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им, — написала артистка.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей приняли в России в 2013 году. За его нарушение грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, напоминает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге с 30 марта 2012 года действует региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Согласно ему, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди детей влекут административный штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ряд компаний сменили аватарки на радугу в социальных сетях. Таким образом бизнесмены решили поддержать празднование месяца ЛГБТ-сообщества.