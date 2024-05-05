Мадонна дала крупнейший концерт в честь 40-летия карьеры Певица Мадонна собрала 1,6 млн человек на бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро

Фото: Silvia Izquierdo/AP/TASS

Бесплатный концерт американской певицы Мадонны на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро

Американская певица Мадонна выступила на крупнейшем бесплатном концерте за всю ее карьеру, выступление прошло на пляже в Копакабана в Рио-де-Жанейро в Бразилии, сообщает Associated Press News. По информации агентства, зрителями стали 1,6 миллиона человек. Концерт Мадонны состоялся по случаю ее 40-летия на сцене.

Вот и мы в самом красивом месте в мире. Это место волшебно, — обратилась Мадонна со сцены к толпе, показав на океан, горы и статую Христа-Искупителя.

Согласно публикации, певица начала выступление с песни под название Nothing Really Matters под громкие аплодисменты собравшихся людей. Она исполнила многие свои классические хиты. Через некоторое время на сцене к ней присоединилась бразильская певица Анитта. Это было последнее выступление артистки в рамках тура Celebration Tour.

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Ранее СМИ сообщали, что Мадонна ответила фанатам, подавшим на нее в суд за позднее начало концерта в бруклинском Barclays Center 13 декабря 2023 года. Они утверждают, что певица опоздала на три часа. Однако адвокаты звезды утверждают, что поклонники получили «то, за что заплатили», и они не могут ожидать, что королева поп-музыки выступит вовремя.