Мадонна наехала на фанатов, подавших на нее в суд за позднее начало шоу Адвокаты Мадонны раскритиковали фанатов, подавших в суд за позднее начало шоу

Фото: face to face/Global Look Press

Мадонна

Американская певица Мадонна ответила фанатам, которые подали на нее в суд за позднее начало концерта в бруклинском Barclays Center 13 декабря 2023 года, пишет Daily Mail. По словам посетителей концерта, певица начала выступление с опозданием на три часа. В ответ на это ее адвокаты заявили, что поклонники получили «то, за что заплатили», и ни один настоящий фанат не может ожидать, что королева поп-музыки выступит вовремя.

Посетители концертов Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден обвинили поп-икону и организатора концертов Live Nation в ложной рекламе после того, как 65-летняя певица опоздала на три часа на свой концерт. В иске, поданном в январе, утверждается, что задержка с запуском представляет собой «использование ложной рекламы и небрежное введение в заблуждение». По мнению истцов, шоу, начавшееся позже, чем было указано в билетах, подвергло владельцев билетов риску из-за «ограничения общественного транспорта, ограниченного совместного использования поездок и/или увеличения расходов на общественный и частный транспорт в такой поздний час».

В ответ на это адвокаты подали ходатайство об отклонении иска, утверждая, что фанатам было бы нелогично ожидать, что шоу начнется вовремя. Они также сослались на пост одного из истцов в Facebook, сделанный на следующий день после концерта, в котором он назвал концерт «невероятным». По мнению адвокатов, это значит, что концерт оправдал или превзошел его ожидания. Кроме того, в ответном документе сказано, что продолжительность концертов варьируется в зависимости от множества факторов, таких как продолжительность выступления на разогреве и сет-лист артиста.

До этого российский певец Юрий Лоза заявил, что популярность Мадонны во многом связана с тем, как она подходит к своей творческой деятельности. Он отметил, что исполнительница выбирает качественный материал и хороших авторов. Композитор подчеркнул, что Мадонна «уверенно бомбит в одну точку». По его словам, большинство людей не может постоянно заниматься одним видом деятельности, например, другие артисты параллельно развивают бизнес, некоторые уходят в семью или в другую сферу, но у нее «все заточено на гастрольную деятельность».