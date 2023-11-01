Лоза предположил, в чем секрет популярности Мадонны Певец Лоза: популярность Мадонны связана с качественным выбором материала

Фото: Marco Piraccini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мадонна

Популярность певицы Мадонны во многом связана с тем, как она подходит к своей творческой деятельности, уверен певец и композитор Юрий Лоза. В разговоре с НСН он отметил, что исполнительница выбирает качественный материал и хороших авторов.

Для меня это загадка. Она серьезно подходит к выбору материала, хороших авторов подтянула. Что касается гастролей, люди разные, здоровье у всех тоже разное. Например, у меня по молодости было очень много сил, я однажды в Свердловске отработал 17 концертов за четыре дня, — пояснил Лоза.

При этом композитор подчеркнул, что Мадонна «уверенно бомбит в одну точку». По его словам, большинство людей не может постоянно заниматься одним видом деятельности, например, другие артисты параллельно развивают бизнес, некоторые уходят в семью или в другую сферу, но у нее «все заточено на гастрольную деятельность».

65-летняя Мадонна второй раз оказалась в Книге рекордов Гиннесса как самая продаваемая артистка всех времен. Она продала более 400 тысяч экземпляров пластинок во время тура.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что Мадонна создавала мировые и радийные хиты и сейчас это работает на ее репутацию. Так он отреагировал на новость, что певица была признана «самой продаваемой в истории».