«Легенда в неплохой форме»: музкритик раскрыл секрет успеха Мадонны Музыкальный критик Бабичев объяснил секрет успеха Мадонны неплохой формой

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Мадонна

Мадонна создавала мировые и радийные хиты, и сейчас это работает на ее репутацию, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Так он прокомментировал новость, что певица признана самой продаваемой в истории. Бабичев напомнил, что сейчас в самом разгаре мировой тур Мадонны, что приведет к росту стриминговых прослушиваний ее композиций. Более того, несмотря на возраст, артистка находится в неплохой форме.

Где билеты, там и мерч, где мерч, там альбомы, подскакивают стриминговые прослушивания. Тем более артистка не молодая, может это последний тур в жизни, дело даже не в том, что с ней что-то может произойти. Если найдется второе, третье дыхание, мы еще увидим ее на сцене. Кто хочет увидеть легенду на сцене, тот пойдет, давая ей возможность заработать. В принципе, легенда достаточно в неплохой форме, можно получить удовольствие от двух-трех часового шоу, наполненное хитами, на которых многие росли, — сказал Бабичев.

В то же время музыкальный критик считает, что за последние десять лет Мадонна не сделала ничего особенного, что могло бы войти в историю музыкальной индустрии. По мнению Бабичева, последний успешный альбом «Hard Candy» был выпущен в 2008 году, когда продюсером был Тимбалэнд.

Она давно на сцене, это как преподаватели говорят студенту: «три года ты учишься на зачетку, а потом зачетка работает на себя» В последние годы Мадонна как могла поддерживала статус поп-дивы, но эта база на сделанном ранее хорошем уровне. Ее старые клипы конца 80-х стабильно попадет в подборки, — добавил Бабичев.

65-летняя Мадонна второй раз оказалась в Книге рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времен. Она продала более 400 тысяч экземпляров пластинок. Рекордное количество было зафиксировано во время ее тура по стране.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что если Мадонна захочет приехать в Россию в рамках мирового турне, то необходимо договориться с продюсерами певицы, чтобы она убрала из программы раздражающие россиян элементы, а именно пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих,