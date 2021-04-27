Сын Сафронова дал концерт в криохранилище репродуктивного банка

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, дал концерт в криохранилище московского репродуктивного банка. Видео с мероприятия размещено на YouTube.
В ролике говорится, что на концерте
На этот концерт Затравкина вдохновила группа Pink Floyd, которая в 1971 году выступила без зрителей на руинах амфитеатра Помпей в Италии, где жизнь людей «закончилась тысячи лет назад».
В своём выступлении Затравкин использовал цифровое пианино, специально отрегулированное специалистом.
Звуковые волны достигали каждой точки помещения, оказывая гармонизирующий эффект на все образцы, хранящиеся в криокамерах, — рассказывается в видеоролике.
По уверению организаторов, концерт проходил под наблюдением специалистов в условиях абсолютной безопасности хранящегося материала.
Во время выступления Лука Затравкин исполнил, в частности, кавер-версию композиции Pink Floyd Another Brick In The Wall.
Своим концертом пианист попытался внести вклад в деятельность по улучшению демографической ситуации в стране. По мнению ряда учёных, музыка положительно влияет на зародыши ещё в утробе матери.
Ранее сообщалось, что поклонники призвали сына Никаса Сафронова похудеть. Сейчас он весит около 250 кг, но всего пять лет назад был стройным юношей.