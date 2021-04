Сын Сафронова дал концерт в криохранилище репродуктивного банка

https://static.news.ru/photo/726f2c28-a78f-11eb-97b2-96000091f725_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, дал концерт в криохранилище московского репродуктивного банка. Видео с мероприятия размещено на YouTube.

В ролике говорится, что на концерте присутствовала «самая большая аудитория в мире»: 300 эмбрионов, 4000 яйцеклеток и более 250 млрд сперматозоидов, находящихся в состоянии криозаморозки.

На этот концерт Затравкина вдохновила группа Pink Floyd, которая в 1971 году выступила без зрителей на руинах амфитеатра Помпей в Италии, где жизнь людей «закончилась тысячи лет назад».

В своём выступлении Затравкин использовал цифровое пианино, специально отрегулированное специалистом.

Звуковые волны достигали каждой точки помещения, оказывая гармонизирующий эффект на все образцы, хранящиеся в криокамерах, — рассказывается в видеоролике.

По уверению организаторов, концерт проходил под наблюдением специалистов в условиях абсолютной безопасности хранящегося материала.

Во время выступления Лука Затравкин исполнил, в частности, кавер-версию композиции Pink Floyd Another Brick In The Wall.

Своим концертом пианист попытался внести вклад в деятельность по улучшению демографической ситуации в стране. По мнению ряда учёных, музыка положительно влияет на зародыши ещё в утробе матери.

