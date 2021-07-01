Лидера группы «Воскресение» госпитализировали с коронавирусом

Лидера советской и российской рок-группы «Воскресение» Алексея Романова госпитализировали с коронавирусом, передаёт Telegram-канал Mash. По данным ресурса, музыканту стало плохо ещё 21 июня — появились кашель и одышка.

Позже исполнителю пришёл положительный ПЦР-тест на COVID-19. Увезли в больницу его после того, как сатурация упала до 92%, а состояние Романова ухудшилось. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

По информации Mash, за 68-летним музыкантом наблюдают врачи одной из клиник Москвы. Его состояния оценивают как тяжёлое.

Романов выступал в составе известных коллективов — «СВ», «Машина времени», «Кузнецкий мост», трио Романов-Сапунов-Кобзон, а также Los De Moscu. Он является бессменным лидером и основным автором песен «Воскресения».

В декабре культовая группа понесла тяжёлую утрату — скончался гитарист и вокалист Андрей Сапунов в возрасте 64 лет. Он играл в коллективе «Воскресение» почти с самого его основания до 2016 года, покинув проект якобы из-за разных политических взглядов с Романовым.

Группа «Воскресение» существует с 1979 года. В разные годы в её составе играли Евгений Маргулис, Алексей Макаревич, Сергей Кавагоэ, Павел Смеян, Константин Никольский и другие.