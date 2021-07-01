Лидера группы «Воскресение» госпитализировали с коронавирусом

Лидера советской и российской рок-группы «Воскресение» Алексея Романова госпитализировали с коронавирусом, передаёт Telegram-канал Mash. По данным ресурса, музыканту стало плохо ещё 21 июня — появились кашель и одышка.
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По информации Mash, за 68-летним музыкантом наблюдают врачи одной из клиник Москвы. Его состояния оценивают как тяжёлое.
Романов выступал в составе известных коллективов — «СВ», «Машина времени», «Кузнецкий мост», трио Романов-Сапунов-Кобзон, а также Los De Moscu. Он является бессменным лидером и основным автором песен «Воскресения».
В декабре культовая группа понесла тяжёлую утрату — скончался гитарист и вокалист Андрей Сапунов в возрасте 64 лет. Он играл в коллективе «Воскресение» почти с самого его основания до 2016 года, покинув проект якобы из-за разных политических взглядов с Романовым.
Группа «Воскресение» существует с 1979 года. В разные годы в её составе играли Евгений Маргулис, Алексей Макаревич, Сергей Кавагоэ, Павел Смеян, Константин Никольский и другие.
Ранее сообщалось, что музыканта Петра Мамонова, госпитализированного в больницу с коронавирусом, подключили к ИВЛ. Рокер находится в тяжёлом состоянии. У музыканта поражено более 60% лёгких, по предварительным данным — 87%, в больнице он