Лиам Галахер из Oasis признался в любви к брату Ноэлю и обрадовал фанатов

https://static.news.ru/photo/22da970a-4cf0-11eb-840b-fa163e074e61_660.jpg Лиам Галахер Фото: Mattias Hansson/Tt/Global Look Press

Лиам Галахер намекнул на прекращение вражды с братом и творческим партнёром по группе Oasis Ноэлем и на грядущее воссоединение коллектива.

Отношения братьев были напряжёнными на пике успеха Oasis и стали только хуже после окончательного распада группы в 2009 году. В последующие годы Ноэл и Лиам не раз обменялись оскорблениями через соцсети и СМИ. Несмотря на это, фанаты группы всё-таки надеялись на реюнион.

1 января 48-летний Лиам обратился к 53-летнему брату в Twitter.

С новым годом! Я люблю тебя, 2021 год будет нашим, — написал артист.

HNY Noel love you long time 2021 is our year câmon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2021

Ноэл ещё не отреагировал на публикацию, однако поклонники Oasis в комментариях начали делиться надеждами на скорое возвращение группы.

Надеюсь, это случится в этом году, Лиам. Даже если вы с братом просто выпьете вместе, это уже было бы круто, — отметил один из подписчиков.

Ранее Лиам признавался, что Ноэль отверг предложенные ему 100 миллионов фунтов за воссоединение Oasis.

Как передавал NEWS.ru, в апреле 2020 года Ноэл Галахер представил публике песню Oasis, ранее не издававшуюся на альбомах и синглах. Композиция называется Don't Stop.