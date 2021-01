Лиам Галахер из Oasis признался в любви к брату Ноэлю и обрадовал фанатов

Отношения братьев были напряжёнными на пике успеха Oasis и стали только хуже после окончательного распада группы в 2009 году. В последующие годы Ноэл и Лиам не раз обменялись оскорблениями через соцсети и СМИ. Несмотря на это, фанаты группы всё-таки надеялись на реюнион.

1 января 48-летний Лиам обратился к 53-летнему брату в Twitter.

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x