Лиам Галахер из Oasis признался в любви к брату Ноэлю и обрадовал фанатов

Лиам Галахер намекнул на прекращение вражды с братом и творческим партнёром по группе Oasis Ноэлем и на грядущее воссоединение коллектива.
Отношения братьев были напряжёнными на пике успеха Oasis и стали только хуже после окончательного распада группы в 2009 году. В последующие годы Ноэл и Лиам не раз обменялись оскорблениями через соцсети и СМИ. Несмотря на это, фанаты группы всё-таки надеялись на реюнион.
1 января 48-летний Лиам обратился к 53-летнему брату в Twitter.
С новым годом! Я люблю тебя, 2021 год будет нашим, — написал артист.
HNY Noel love you long time 2021 is our year câmon you know LG x