73-летний американский кантри-исполнитель Джон Прайн был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. Мужчине провели интубацию трахеи — ввели трубку в организм.
По словам родственников, лауреат премии ««Грэмми»» находится в критическом состоянии.
Нам тяжело делиться этой новостью. Но многие из вас любили и поддерживали Джона на протяжении долгих лет, и мы хотели, чтобы вы знали, и даём вам возможность послать больше этой любви и поддержки сейчас, — сказано в заявлении близких музыканта.
Джон Прайн дважды получал премию «Грэмми» как автор лучшего современного фолк-альбома. В декабре 2019 года стало известно, что музыканту вручат ещё одну статуэтку Национальной академии искусства и науки звукозаписи — «за выдающийся артистический вклад в область звукозаписи», писал NEWS.ru.