По словам родственников, лауреат премии ««Грэмми»» находится в критическом состоянии.

Нам тяжело делиться этой новостью. Но многие из вас любили и поддерживали Джона на протяжении долгих лет, и мы хотели, чтобы вы знали, и даём вам возможность послать больше этой любви и поддержки сейчас, — сказано в заявлении близких музыканта.