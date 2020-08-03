Ларс Ульрих из группы Metallica озвучил список своих любимых песен

https://static.news.ru/photo/19d225a6-d5cc-11ea-bf7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Emerson Santos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барабанщик из музыкальной группы Metallica Ларс Ульрих озвучил список своих любимых песен. В него вошли 26 композиций.

Большинство из треков — это рок-музыка. Однако не обошлось и без хип-хопа, регги и блюза. Так, первое место в перечне заняла песня Tap into the Power группы Suicidal Tendencies, второе — Exodus Боба Марли, на третьей строке — Green Machine музыкального коллектива Kyuss.

Помимо этого, в списке можно встретить рок-группы Noel Gallagher’s High Flying Birds, Arctic Monkeys, Deep Purple, Nirvana, System of a Down и других, пишет РИА Новости.

Ранее группа Metallica запустила сайт со специальным отсчётом. Однако его смысл коллектив до сих пор не раскрыл. На экране юзеры видят только оставшееся время до «какого-то события». Почти сразу в Сети начали предполагать, что может означать задумка Джеймса Хэтфилда и компании. Также в названии самого ресурса появилась римская цифра XX.

Как информировал NEWS.ru, в честь группы Metallica назвали глубоководное ракообразное. Оно обитает в Тихом океане.