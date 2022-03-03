«Ла Скала» и Баварская опера разорвали сотрудничество с Анной Нетребко

Миланский оперный театр «Ла Скала» и Баварская государственная опера заявили о прекращении сотрудничества с российской певицей, звездой мировой оперной сцены Анной Нетребко. Итальянский театр сослался на болезнь артистки, однако сама певица написала в Instagram, что здорова, и назвала неправдой предлог, которым европейский коллектив объяснил отмену её концертов. Управляющий директор Баварской оперы Серж Дорни признался в Twitter, что причиной разрыва контракта с Анной Нетребко стало её «недостаточное дистанцирование» от военной спецоперации РФ на Украине.

Об отмене концертов в итальянском театре «Ла Скала», запланированных на 9, 12, 16 и 19 марта, Анна Нетребко рассказала у себя в Instagram. Певица сослалась на публикацию издания La Repubblica, в которой сказано, что причиной её невыхода на сцену якобы стала болезнь. Как утверждает итальянская пресса, российская певица не появилась на репетициях, как и её муж Юсиф Эйвазов. По сведениям источников СМИ, артистов могут заставить платить неустойку.

Однако сама Нетребко опровергла версию болезни.

Я здорова, но не приеду. Неправда! — написала Анна Нетребко на своей странице.

Спустя пару часов о прекращении сотрудничества с российской певицей сообщил управляющий директор Баварской оперы Серж Дорни. Та же участь коснулась дирижёра Валерия Гергиева. По мнению Дорни, Нетребко и Гергиев «недостаточно дистанцировались» от военной спецоперации РФ на Украине.

За два дня до отказа европейских театров от сотрудничества с ней Анна Нетребко опубликовала пост в Instagram, где объяснила, что выступает за мир. Она добавила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину». По мнению певицы, выражение позиции — свободный выбор каждого.

Ранее обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что известный российский дирижёр Валерий Гергиев будет отстранён от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Он сообщил, что потребовал «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев так и не сделал этого.

Участие в концертах дирижёра Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева отменил также Карнеги-холл в Нью-Йорке. Концерты должны были проходить с 25 по 27 февраля. Сообщается, что отмена концертов с участием россиян могла быть сделана под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» президента России Владимира Путина.

Театр «Ла Скала» также потребовал от Валерия Гергиева призвать российские власти к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае администрация театра грозится отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама» с 5 по 13 марта.