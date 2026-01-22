Критик обозначил главную проблему современной музыки

Современная музыка зачастую представляет собой бессмысленный контент низкого качества — так называемый брейнрот, заявил НСН музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, сейчас крайне сложно найти действительно стоящие композиции в связи с информационной перегруженностью.

Сейчас музыку стало гораздо просто делать, чем 10 лет назад. Для этого не нужны никакие музыкальные навыки. Из-за этого появляется очень много шлака. Его ежедневно выпускают в огромных количествах. Поэтому, конечно, найти что-то стоящее сейчас очень и очень сложно, — отметил Легостаев.

Он уточнил, что теперь люди могут взять музыкальные заготовки из интернета, состыковать их, а написание текста доверить нейросетям. По словам критика, многие молодые люди хотят заниматься подобным. Кроме того, поток музыкальных новинок выгоден стримингам, ведь они зарабатывают на этом, подчеркнул эксперт.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что было бы интересно услышать совместный трек заслуженного артиста РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Он отметил, что коллаборация между артистами из совершенно разных жанров и поколений может произвести «эффект разорвавшейся бомбы».