https://static.news.ru/photo/6777a9b6-4f5d-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координатор православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин назвал творчество поп-певца Филиппа Киркорова разрушительным для страны и внутреннего мира россиян. Он посмотрел новый клип артиста.

Киркоров предстал в образе католического священника. По сюжету клипа «Романы» его героя пытается соблазнить прихожанка. На подтанцовке — девушки в откровенных костюмах, стилизованных под монашеское облачение.

Певец заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, и привёл в пример сериал «Молодой папа» итальянского режиссёра Паоло Сорентино.

Время и смыслы в России стали меняться, а такие персонажи прошлого, как Киркоров, Шнуров и Водонаева, до сих пор этого не поняли. <...> Мы вымрем под [их] распутство, — заявил Кормухин в комментарии РИА Новости.

По мнению православного активиста, «извращения с телеэкранов» могут разрушить сначала внутренний мир человека, а потом и Россию.

Как писал NEWS.ru, клип Киркорова вдохновлён фреской Микеланджело «Сотворение Адама». Композиция «Романы» вошла в новый одноимённый альбом, релиз которого запланирован на 6 марта.