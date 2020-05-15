Judas Priest перенесли свои российские концерты на год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/16f33622-96c0-11ea-b593-fa163e074e61_660.jpg Judas Priest Фото: Charlie Steffens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская группа Judas Priest объявила о переносе своих российских концертов. Решение приятно из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Музыканты должны были выступить в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 3 июня и в Москве 5 июня в дворце спорта «Мегаспорт» в рамках тура 50 Heavy Metal Years.

Артисты выступят в следующем году на тех же площадках — 7 июня в Москве и 9 июня в Санкт-Петербурге, о чём говорится в Facebook коллектива.

Как писал NEWS.ru, британская группа Iron Maiden отменила российские концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Речь идёт именно о полной отмене мероприятий.