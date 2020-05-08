Группа Iron Maiden отменила концерты в России из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8241cac2-90ff-11ea-a401-fa163e074e61_660.jpg Iron Maiden Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская группа Iron Maiden отменила российские концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавруса.

Музыканты должны были выступить в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге 30 июня и в Москве 2 июля на «ВТБ Арене» в рамках тура Legacy of the Beast, сообщается на сайте концертного агентства T.C.I.

Нам жаль, что ситуация влияет на наши с вами планы, но здоровье и безопасность артистов и зрителей прежде всего. Iron Maiden обязательно вернутся в Россию, когда обстановка в мире вновь наладится, — говорится в сообщении.

Речь идёт именно о полной отмене мероприятий. О порядке возврата билетов организаторы сообщат позже.

Как писал NEWS.ru, последний раз Iron Maiden выступали в Москве в 2016 году, а в Санкт-Петербурге — в 2013 году.