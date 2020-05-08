Группа Iron Maiden отменила концерты в России из-за коронавируса

Британская группа Iron Maiden отменила российские концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавруса.
Музыканты должны были выступить в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге 30 июня и в Москве 2 июля на «ВТБ Арене» в рамках тура Legacy of the Beast,
Нам жаль, что ситуация влияет на наши с вами планы, но здоровье и безопасность артистов и зрителей прежде всего. Iron Maiden обязательно вернутся в Россию, когда обстановка в мире вновь наладится, — говорится в сообщении.
Речь идёт именно о полной отмене мероприятий. О порядке возврата билетов организаторы сообщат позже.
Как писал NEWS.ru, последний раз Iron Maiden выступали в Москве в 2016 году, а в Санкт-Петербурге — в 2013 году.
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