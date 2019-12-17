https://static.news.ru/photo/ae77eb7c-20ba-11ea-b1de-fa163e074e61_660.jpg Иван Дорн Фото: ivandorncom/facebook.com

Украинский музыкант Иван Дорн снимается в фильме «Петровы в гриппе» режиссёра Кирилла Серебренникова.

Серебренников заявил, что Дорн для него и всей съёмочной группы прекрасный драматический артист, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Hype Film.

Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме «Петровы в гриппе» он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть всё: смешное, трагическое, парадоксальное, — сказал режиссёр.

Музыкант в свою очередь отметил, что последние пять лет нигде не снимался, потому что зарёкся больше не заниматься актёрством после двух неудачных опытов съёмок. Но Серебренников вышел с ним на связь и смог его переубедить.

Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся, — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в моё великое будущее как актёра, — сказал Дорн.

Фильм основан на романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», рассказывающем об обычной семье, повседневная жизнь которой резко меняется, после того как все её члены заболевают гриппом.

Как писал NEWS.ru, в посольстве Франции 14 октября руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников стал лауреатом ордена Искусств и литературы.