Хороший парень со злобным фальцетом: каким был Бон Скотт из AC/DC

Родившийся в Шотландии певец и музыкант Бон Скотт (полное имя — Роналд Белфорд Скотт) 9 июля принимал бы поздравления от коллег по цеху — легендарному солисту группы AC/DC исполнилось бы 75 лет. Его жизнь прервалась 19 февраля 1980 года. Тогда один из самых узнаваемых, отчасти «злобных» и взрывных голосов в истории рока замолчал навсегда. NEWS.ru изучил, чем запомнился британец с австралийским акцентом.

Первые шаги

Роналд Белфорд Скотт появился на свет в городе Форфар. Первые годы семья жила в Кирримьюр (Шотландия), но в 1952-м перебралась из Соединённого Королевства в Австралию, где до 1956-го обосновалась в Мельбурне, но позже переехала во Фримантл. Именно там Бон научился играть на барабанах и волынке, выступая в местном оркестре на пару с отцом Чарльзом.

В своей первой группе The Spektors Скотт «заведовал» ударной установкой и стал одним из вокалистов. В 1967-м Скотт переходит в The Valentines на место второго лидер-вокалиста. (первым был Винс Лавгроув).

Бон Скотт wegow.com

The Valentines выпустили несколько песен, написанных Джорджем Янгом из The Easybeats — одним из продюсеров AC/DC и временно бас-гитаристом. Фамилия Янг через несколько лет зазвучит по-другому, а поклонники верно подметят: да, это брат основателей AC/DC Малькома (1953–2017) и Ангуса.

Одна из композиций — Every Day I Have To Cry — попала в топ-5 местного хит-парада. Позже Скотт присоединился к Fraternity, переехав в Аделаиду. С ними он записал пластинки Livestock и Flaming Galah, а в 1971-м улетел с гастролями в Европу. В этом же году Скотт знакомится со своей будущей супругой Айрин Торнтон.

Он (Бон Скотт. — NEWS.ru) был по-настоящему хорошим парнем, <...> сильно пьющим, курящим, шумным рок-н-ролльным солдатом. Он просто случайно оказался рок-звездой. Приличный парень, который любил веселиться, — вспоминал клавишник и гитарист Fraternity Сэм Си в интервью журналу Classic Rock.

Жизнь Скотта едва не прервалась в 1973-м — во время выступлений в Англии музыкант попал в аварию на мотоцикле и пролежал в коме несколько месяцев. После несчастного случая деятельность Fraternity приостановилась, а в новом составе Скотта заменил Джимми Барнс.

Переменный ток/постоянный ток

В 1974-м, работая водителем в Аделаиде, Скотт знакомится с Ангусом и Малколмом Янгами — младшими братьями известного нам Джорджа Янга — и получает предложение стать вокалистом группы AC/DC (в переводе с английского alternating current/direct current — «переменный ток/постоянный ток»). Скотт заменил в коллективе уволенного Дэйва Эванса. Музыканты сразу нашли общий язык — Бон отметил энергию и целеустремлённость парней, а братья Янг оказались под впечатлением от опыта Роналда.

Позже журнал Maxim отметит , что Скотт обладает «злобным фальцетом», а в Rolling Stone журналист Билли Альтман выразится ещё хлеще.

Скотт выплёвывает свой голос в раздражающе-агрессивной манере, — подчеркнул публицист.

С приходом Бона Скотта AC/DC словно отсекает всё лишнее, прощается с элементами глэм-рока и ненужными примесями рок-н-ролла. А в 1975-м вышли два студийных альбома — дебютный High Voltage («Высокое напряжение»), переизданный в 1976-м, и T.N.T (сокращение от «тринитротолуол» — взрывчатое вещество).

Высокое напряжение

Музыкальный мир «ударило током» в мае 1976 года, когда вышла международная версия High Voltage. В пластинку вошли некоторые композиции T.N.T — T.N.T, It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ’n’ Roll и High Voltage) и другие. Скотт стал соавтором первых трёх. Из оригинального варианта остались песни She’s Got Balls и Little Lover. Пластинка High Voltage стала трижды платиновой в США. Тираж превысил 3 млн копий.

Альбом Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) превзошёл успех предшественника — в США было продано более 6 млн экземпляров. Все песни написаны Малколмом и Ангусом Янгами и Боном Скоттом. Одноимённый трек стал хитом и попал на 24-е место из 30 в списке «40 лучших метал-композиций» по версии телеканала VH1. Далее вышли два диска — Let There Be Rock («Да будет рок», 1977) и Powerage («Мощность», 1978).

В 1979-м появился новый и последний для Бона Скотта сборник в составе AC/DC — Highway to hell («Шоссе в ад») с одноимённой композицией, также ставшей культовой и одной из самых узнаваемых песен группы. В США диск по традиции стал платиновым (7 млн копий).

У него (Бона Скотта. — NEWS.ru) весьма специфический голос. Кажется, что вроде бы особых вокальных данных у него нет, но в этом-то его и фишка. И эта голосовая фишка является долгие годы визитной карточкой группы [AC/DC]. Ну и, естественно, гитара и риффы — три составляющих этого коллектива, — отметил в разговоре с NEWS.ru лидер советской и российской рок-группы «ВА-БанкЪ» Александр Скляр.

Обладавшего харизмой и обаянием Скотта преследовала тяга к спиртным напиткам, стоившая ему жизни: после вечеринки в лондонском клубе The Music Machine музыкант потерял сознание в автомобиле. Окружающие решили дать ему «отоспаться». На следующей день, 19 февраля 1980 года, Скотта нашли мёртвым в машине его приятеля Алистера Киннера.

Парень с очаровательной улыбкой

Скотт ушёл в возрасте 33 лет. Медики диагностировали острое алкогольное отравление и механическую асфиксию. Вероятно, рок-звезда захлебнулся рвотной массой. Тело исполнителя перевезли в Австралию и предали земле на частной церемонии.

Его коллега — барабанщик британской рок-группы Def Leppard Рик Аллен — в интервью Sonic Perspectives (2021) отметил , что Скотт «был очень скромным и тихим парнем, держался особняком».

Помню один случай: в день моего 16-летия мы выступали в Hammersmith Odeon в Лондоне у них (AC/DC. — NEWS.ru) на разогреве. Бон пришёл за кулисы и поздравил меня с днём рождения, подарил огромную миску Smarties. В США их называют M&Ms (шоколадное драже. — NEWS.ru). Мне казалось, что ему не стоило этого делать, ведь мы говорим об AC/DC, а Def Leppard в 1979-м были практически никем, — рассказал Аллен.

С другой стороны Скотт раскрылся и в письме сестре Валери, проданном на аукционе в феврале 2019-го за $9,831. Музыкант делится впечатлениями от гастролей в США, от поездок в Лос-Анджелес, Питтсбург и от концертов местных команд в 1978-м, жалуется на проблемы с деньгами. Он признаётся, что почти всё время «пьян или с похмелья», но не забывает о родственнице, хотя и «не пишет и не звонит».

Хорошего тоже хватает. Мы продаём кучу пластинок, дарим народу радость, так что совсем плохо всё быть не может. В конце года приеду домой, к маме, поваляюсь месяц на пляже, а потом снова во все тяжкие. <...> Люблю тебя, Валери, — писал Скотт.

Бона Скотта в AC/DC заменил британец Брайан Джонсон — экс-вокалист Giordie. Вместе с ним группа записала альбом Back in Black. Обложку сделали полностью чёрной — в память об ушедшем Скотте.

Пластинка стала самой популярной в истории коллектива — свыше 49 млн проданных копий. В сборник вошли бессмертные хиты AC/DC Hells Bells и Back in Black, но уже с вокалом Джонсона.

[Бон Скотт] был тем человеком, которого все считали своим другом. Это редчайшая черта характера. У него была очаровательная улыбка, он мог вас красиво «подколоть». <...> Бесполезно пытаться «косить» под него. Ребята выбрали меня из-за вокальных данных, но мне до сих пор тяжело исполнить боновские песни, — признался Джонсон в беседе с журналистами во время рекламной кампании студийного альбома AC/DC Black Ice ("Чёрный лёд"/"Гололедица«), вышедшего в 2008-м.

В 2004-м журнал Classic Rock составил список «100 величайших фронтменов всех времён». Первую строчку занял Бон Скотт. После его смерти AC/DC планировали уйти со сцены, если бы не Джонсон. Могила Скотта находится на Фримантлском кладбище в городе Фримантл, что в Западной Австралии. В 2008-м там открыли памятник легендарному музыканту в полный рост — скульптор изобразил рок-звезду в концертной одежде и с микрофоном.