Группа The 1975 выпустила клип на песню, записанную с Гретой Тунберг

Британская группа The 1975 опубликовала клип на песню The 1975, записанную вместе со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Трек вошёл в новый альбом коллектива Notes on a Conditional Form.
В композиции Тунберг в жанре spoken word («художественная декламация») рассказывает, что у человечества ещё есть шанс спасти окружающую среду от самих себя. Цель песни — снова привлечь внимание к проблемам изменений климата.
Решение климатического кризиса — это величайшее и самое сложное испытание, с которым когда-либо сталкивался homo sapiens, — говорит экоактивистка.
В ролике использованы стоковые изображения природы. В некоторых кадрах заметны водяные знаки фотохостингов Getty Images и Shutterstock.
Как писал NEWS.ru, Грета Тунберг стала героиней клипа американской группы Pearl Jam. Видео сопровождает песню Retrograde с альбома Gigaton 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен