Группа The 1975 выпустила клип на песню, записанную с Гретой Тунберг

https://static.news.ru/photo/ea24b4a8-a0f7-11ea-8715-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Jessica Gow/Tt/Global Look Press

Британская группа The 1975 опубликовала клип на песню The 1975, записанную вместе со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Трек вошёл в новый альбом коллектива Notes on a Conditional Form.

В композиции Тунберг в жанре spoken word («художественная декламация») рассказывает, что у человечества ещё есть шанс спасти окружающую среду от самих себя. Цель песни — снова привлечь внимание к проблемам изменений климата.

Решение климатического кризиса — это величайшее и самое сложное испытание, с которым когда-либо сталкивался homo sapiens, — говорит экоактивистка.

В ролике использованы стоковые изображения природы. В некоторых кадрах заметны водяные знаки фотохостингов Getty Images и Shutterstock.

Как писал NEWS.ru, Грета Тунберг стала героиней клипа американской группы Pearl Jam. Видео сопровождает песню Retrograde с альбома Gigaton 2020 года.