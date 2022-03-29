Группа Scorpions изменила текст песни Wind of Change в поддержку Украины

Группа Scorpions решила поддержать Украину и изменила текст песни Wind of Change на концерте в Лас-Вегасе. Вместо слов I follow the Moskva down to Gorky Park («Я иду вдоль Москвы-реки к парку Горького») музыканты спели Now listen to my heart, it says Ukrainia («А теперь послушайте моё сердце — там написано „Украина“»).

Кроме того, один из музыкантов вышел на сцену с гитарой, раскрашенной в цвета украинского флага, что сбило зрителей с толку: они не сразу начали подпевать вокалисту.

Wind of Change — одна из самых известных песен Scorpions: в 1990-м она вышла в составе альбома Crazy World («Безумный мир») и посвящена перестройке и окончанию холодной войны. По сюжету лирический герой идёт августовским днём вдоль Москвы-реки к парку Горького и чувствует ветер перемен.

Ранее немецкий портал T-Online обвинил эту песню в развале СССР. Как написал автор публикации Владимир Каминер, слова именно этой композиции «плотно засели» в головах советских граждан, и они «поняли, что жить можно лучше». В публикации также утверждается, что после распада СССР один из сотрудников Центрального разведывательного управления признавался, что лично передал текст песни фронтмену Scorpions Клаусу Майне, а строчки якобы сочиняли в спецотделе «боевой поэзии».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».