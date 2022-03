Группа Scorpions изменила текст песни Wind of Change в поддержку Украины

Группа Scorpions решила поддержать Украину и изменила текст песни Wind of Change на концерте в Лас-Вегасе. Вместо слов I follow the Moskva down to Gorky Park («Я иду вдоль Москвы-реки к парку Горького») музыканты спели Now listen to my heart, it says Ukrainia («А теперь послушайте моё сердце — там написано „Украина“»).