Группа Nothing But Thieves назначила новые даты шести концертов в России

https://static.news.ru/photo/1a8f763c-a413-11ea-afc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Британская группа Nothing But Thieves объявила новые даты своих российских концертов, которые изначально пришлось отложить на неопределённый срок из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Российский тур коллектива должен был начаться в Санкт-Петербурге 27 марта, после чего они должны были выступить в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске и завершить гастроли в Екатеринбурге 4 апреля.

Теперь артистов можно будет увидеть только в 2021 году. Они сыграют 18 февраля в Новосибирске, 20 февраля — в Екатеринбурге, 22 февраля — в Москве, 25 февраля — в Ростове-на-Дону, 26 февраля — в Краснодаре и 28 февраля — в Санкт-Петербурге. Об этом музыканты сообщили в Facebook.

Ранее концерты в России отложил американский музыкант Ленни Кравиц. Он должен был выступить в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 8 июня и в Москве в Crocus City Hall 10 июня, писал NEWS.ru.