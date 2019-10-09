https://static.news.ru/photo/03be6d22-ea8d-11e9-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helena Larsson / Ibl Bildbyr/Global Look Press

Американская рок-группа Metallica до сих пор не раскрыла смысл обратного отсчёта. Таймер запущен на специальном сайте 7 октября.

На экране юзеры видят только оставшееся время до «какого-то события». Почти сразу в Сети начали предполагать, что может означать задумка Джеймса Хэтфилда и компании. Также в названии самого ресурса появилась римская цифра XX.

Предполагается, что смысл в 20-й годовщине легендарного альбома S&M. Возможно, таймер имеет отношение к выпуску DVD с шоу S&M2, с которым музыканты выступали в Сан-Франциско.

Счётчик дойдёт до нуля 10 октября в 12:00 по московскому времени.

Ранее News.ru сообщал, что Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда. Мужчина много лет страдает от алкогольной зависимости и был вынужден возобновить терапию.