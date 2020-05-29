Группа Led Zeppelin проведёт трансляцию концерта 2007 года

https://static.news.ru/photo/5e0712ba-a1c2-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA Photos/ТАСС

Британская группа Led Zeppelin запустит трансляцию концерта, который был записан 10 декабря 2007 года. Выступление получило название Celebration Day.

Коллектив воссоединился ради одного концерта в лондонском зале The O2, чтобы почтить память своего друга и основателя Atlantic Records Ахмета Эртегуна, передаёт NME. Музыканты исполнили 16 песен.

Стрим будет запущен 30 мая в 22:00 мск и после окончания будет доступен для просмотра до 2 июня. В концерте приняли участие члены оригинального состава группы басист Джон Пол Джонс, гитарист Джимми Пейдж и фронтмен Роберт Плант. К ним присоединился Джейсон Бонэм, сын покойного барабанщика группы Джона Бонэма.

Как писал NEWS.ru, американская группа Sonic Youth выпустила концертный Hold That Tiger в исправленной версии. Запись была сделана в 1987 году в Чикаго.