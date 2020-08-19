Группа BTS стала лидером российского Spotify

https://static.news.ru/photo/2da582fa-e204-11ea-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейская группа BTS, исполняющая k-pop, оказалась самой востребованной среди слушателей российского сегмента стримингового сервиса Spotify. Наиболее популярным жанром стал русский рэп.

Spotify обнародовал статистику прослушиваний за первый месяц после начала работы на территории России. Вторым по популярности у пользователей стал рэпер Моргенштерн, передаёт The Flow.

Песня Cadillac, которую MORGENSHTERN и Элджей выпустили в июне, стала самым прослушиваемым треком за первые 30 дней с момента запуска Spotify в России. Сразу за ним в списке хит «Blinding Lights» The Weeknd — единственная иностранная композиция в топ-5 самых прослушиваемых треков, — говорится в отчёте.

В топ-5 популярных артистов также вошли рэперы Kizaru, Макс Корж и Скриптонит. Самым востребованными песнями, помимо выше упомятуных, стали Дежавю от Kizaru, Fendi исполнителя Rakhim и X.O дуэта Andro и The Limba.

Согласно статистике, вместе с русским рэпом жители России чаще всего предпочитают отечественную и зарубежную поп-музыку, иностранный хип-хоп и русский рок.

Spotify стал доступен для скачивания в России 14 июля, писал NEWS.ru.