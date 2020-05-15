Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала героиней клипа американской группы Pearl Jam. Видео сопровождает песню Retrograde с альбома Gigaton 2020 года.
Ролик представляет собой смесь анимации с реальной съёмки, обработанной в стиле картин художников-импрессионистов. По сюжету, мужчина приходит к гадалке, которая показывает ему через хрустальный шар экологические катастрофы.
Гадалкой в итоге оказывается Тунберг, а участники Pearl Jam появляются на картах таро.
На то, чтобы это перенести, потребуется куда больше, чем обычная любовь, — говорится в конце ролика.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Олумбоуале Акинтимеин, известный как рэпер Wale, выпустил клип, в котором показал притеснение афроамериканского общества в США на примере белокожего населения. Ролик вышел в качестве сопровождения к песне Sue Me.
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