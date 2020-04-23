Рэпер Wale снял клип о проблеме Black Lives Matter на примере белых

https://static.news.ru/photo/633b74be-8580-11ea-9c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/wale_news

Американский музыкант Олумбоуале Акинтимеин, известный как рэпер Wale, выпустил клип, в котором показал притеснение афроамериканского общества в США на примере белокожего населения. Ролик вышел в качестве сопровождения к песне Sue Me.

В видео даётся ответ на вопрос, что бы произошло, если бы все расовые предрассудки, направленные против темнокожих, коснулись белых. В клипе, опубликованном на YouTube-канале Wale, показаны агрессия со стороны полицейских и демонстрация белокожих в СМИ в невыгодном свете.

Ролик также содержит момент, где двух людей выводят из кофейни сотрудники полиции. Эпизод отсылается к реальному случаю в Филадельфии, когда из-за необоснованной жалобы сотрудника общепита были арестованы два агента по недвижимости, ждавшие за столиком своего знакомого.

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