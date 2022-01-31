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Голос Дня Победы и Олимпиады-80: галерея к юбилею Льва Лещенко
Музыка

Голос Дня Победы и Олимпиады-80: галерея к юбилею Льва Лещенко

08:40, 01 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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1 февраля празднует юбилей народный артист РСФСР Лев Лещенко: певцу исполняется 80 лет.

Его голос неотделим от крупнейших проектов и самых знаменательных событий в истории страны: песни «Любовь, комсомол и весна», «День Победы», «До свиданья, Москва!» и многие другие советские хиты ассоциируются именно с Лещенко. На протяжении многолетней сольной карьеры артист, чей вклад в культуру отмечен государством (певец является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»), вёл активную гастрольную деятельность, сбавив темпы лишь в последние годы — в связи с пандемией коронавируса.

Лев Лещенко стал одним из первых представителей эстрады, кто заболел ковидом (в марте 2020 года). Артист признаётся, что ощущает последствия заражения коронавирусной инфекцией до сих пор. В беседе с NEWS.ru исполнитель рассказал, что спустя некоторое время после выписки из больницы в Коммунарке испытал паническую атаку, несколько сердечных приступов, а через полгода начал страдать от бессонницы, «потери концентрации» и ощутил «значительное уменьшение энергии».

Однако сегодня Лев Лещенко остаётся постоянным участником концертов, посвящённых государственным праздникам, и занимает кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. 60+».

Фото Льва Лещенко на сцене, в жизни и шоу «Голос» — в галерее NEWS.ru.

Певец Лев Лещенко, 1970 год

Рудольф Алфимов/РИА Новости

Спортивный комплекс «Олимпийский». Концерт артистов советской эстрады. В центре - певцы Лев Лещенко и Алла Пугачёва, 1983 год

Александр Лыскин/РИА Новости

Артисты эстрады Владимир Винокур, Лариса Долина, Маша Распутина и Лев Лещенко (слева направо), 1994 год

Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле орден «За заслуги перед Отечеством» III степени певцу Льву Лещенко, 2007 год

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лев Лещенко, Валерия и Иосиф Пригожин на съёмках новогодней передачи «Голубой огонёк», 2009 год

Алексей Ладыгин/РИА Новости

Певцы Лев Лещенко и Алсу во время выступления на презентации нового логотипа Олимпийских зимних игр - 2014 в Сочи, 2009 год

Валерий Мельников/РИА Новости

Певец Лев Лещенко на юбилейном концерте Надежды Бабкиной, 2010 год

Петр Чернов/РИА Новости

Гости поздравляют юбиляра на праздничном концерте, посвящённом 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год

Руслан Кривобок/РИА Новости

Певец Лев Лещенко с супругой Ириной (слева) и телерадиоведущая Ксения Собчак (в центре), XXIV Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», 2013 год

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лев Лещенко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лев Лещенко

Пресс-служба Первого канала

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