Голос Дня Победы и Олимпиады-80: галерея к юбилею Льва Лещенко

1 февраля празднует юбилей народный артист РСФСР Лев Лещенко: певцу исполняется 80 лет.

Его голос неотделим от крупнейших проектов и самых знаменательных событий в истории страны: песни «Любовь, комсомол и весна», «День Победы», «До свиданья, Москва!» и многие другие советские хиты ассоциируются именно с Лещенко. На протяжении многолетней сольной карьеры артист, чей вклад в культуру отмечен государством (певец является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»), вёл активную гастрольную деятельность, сбавив темпы лишь в последние годы — в связи с пандемией коронавируса.

Лев Лещенко стал одним из первых представителей эстрады, кто заболел ковидом (в марте 2020 года). Артист признаётся, что ощущает последствия заражения коронавирусной инфекцией до сих пор. В беседе с NEWS.ru исполнитель рассказал, что спустя некоторое время после выписки из больницы в Коммунарке испытал паническую атаку, несколько сердечных приступов, а через полгода начал страдать от бессонницы, «потери концентрации» и ощутил «значительное уменьшение энергии».

Однако сегодня Лев Лещенко остаётся постоянным участником концертов, посвящённых государственным праздникам, и занимает кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. 60+».

Фото Льва Лещенко на сцене, в жизни и шоу «Голос» — в галерее NEWS.ru.