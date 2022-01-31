Голос Дня Победы и Олимпиады-80: галерея к юбилею Льва Лещенко

1 февраля празднует юбилей народный артист РСФСР Лев Лещенко: певцу исполняется 80 лет.
Его голос неотделим от крупнейших проектов и самых знаменательных событий в истории страны: песни «Любовь, комсомол и весна», «День Победы», «До свиданья, Москва!» и многие другие советские хиты ассоциируются именно с Лещенко. На протяжении многолетней сольной карьеры артист, чей вклад в культуру отмечен государством (певец является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»), вёл активную гастрольную деятельность, сбавив темпы лишь в последние годы — в связи с пандемией коронавируса.
Лев Лещенко стал одним из первых представителей эстрады, кто заболел ковидом (в марте 2020 года). Артист признаётся, что ощущает последствия заражения коронавирусной инфекцией до сих пор. В беседе с NEWS.ru исполнитель рассказал, что спустя некоторое время после выписки из больницы в Коммунарке испытал паническую атаку, несколько сердечных приступов, а через полгода начал страдать от бессонницы, «потери концентрации» и ощутил «значительное уменьшение энергии».
Однако сегодня Лев Лещенко остаётся постоянным участником концертов, посвящённых государственным праздникам, и занимает кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. 60+».
Фото Льва Лещенко на сцене, в жизни и шоу «Голос» — в галерее NEWS.ru.
Певец Лев Лещенко, 1970 год
Рудольф Алфимов/РИА Новости
Спортивный комплекс «Олимпийский». Концерт артистов советской эстрады. В центре - певцы Лев Лещенко и Алла Пугачёва, 1983 год
Александр Лыскин/РИА Новости
Артисты эстрады Владимир Винокур, Лариса Долина, Маша Распутина и Лев Лещенко (слева направо), 1994 год
Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле орден «За заслуги перед Отечеством» III степени певцу Льву Лещенко, 2007 год
Дмитрий Астахов/РИА Новости
Лев Лещенко, Валерия и Иосиф Пригожин на съёмках новогодней передачи «Голубой огонёк», 2009 год
Алексей Ладыгин/РИА Новости
Певцы Лев Лещенко и Алсу во время выступления на презентации нового логотипа Олимпийских зимних игр - 2014 в Сочи, 2009 год
Валерий Мельников/РИА Новости
Певец Лев Лещенко на юбилейном концерте Надежды Бабкиной, 2010 год
Петр Чернов/РИА Новости
Гости поздравляют юбиляра на праздничном концерте, посвящённом 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год
Руслан Кривобок/РИА Новости
Певец Лев Лещенко с супругой Ириной (слева) и телерадиоведущая Ксения Собчак (в центре), XXIV Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», 2013 год
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Лев Лещенко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лев Лещенко
Пресс-служба Первого канала