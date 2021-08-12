Лещенко предложил изменить текст песни «Любовь, комсомол и весна»

Певец Лев Лещенко, исполнитель песни про большие советские стройки «Любовь, комсомол и весна», предложил автору текста, поэту Николаю Добронравову, изменить слова композиции, написанной им в соавторстве с женой, композитором Александрой Пахмутовой. Народный артист РСФСР считает, что после переделки одного-двух куплетов песня станет более актуальной. Свою идею Лещенко озвучил в беседе с NEWS.ru, комментируя начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), о которой объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Лещенко уверен: сочинять новую песню в связи с началом реконструкции БАМа не стоит. Певец полагает, что никто из современных российских авторов, пишущих эстрадные песни, включая композиторов Игоря Крутого и Виктора Дробыша, не возьмётся за эту задачу.

Есть ли смысл писать песню под новый повод? Хорошие авторы не будут сочинять разовую песню. Игорь Крутой или Виктор Дробыш, например, не подпишутся. А эрзац не хочется делать, — признался артист.

Он отметил: чтобы воодушевить строителей БАМа, достаточно переделать один-два куплета песни, которая начинается со строчки «Звени, отваги колокол!». Сделать это певец предложил автору оригинального текста, поэту Николаю Добронравову.

Я думаю, может быть, есть смысл перепеть «Звени, отваги колокол!». Попросить, скажем, того же Николая Добронравова (не надо обращаться к другим авторам, чтобы он не обижался) переделать один или два куплета — и всё, и будет нормально. Это песня на все времена, — подчеркнул Лев Лещенко

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу запустил реконструкцию БАМа, заложив символический камень. Ремонт магистрали проведут на участке между станциями Улак и Февральск протяжённостью 340 км. Завершить работы планируется к концу 2024 года.