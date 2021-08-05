Лев Лещенко: огромное количество музыкантов не получают ни копейки

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о самочувствии после перенесённого в марте прошлого года COVID-19 и ответил на вопрос, зачем Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, где вылечили певца, идёт в Госдуму. Исполнитель также объяснил, каким именно его коллегам пришлось затянуть пояса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

— Лев Валерьянович, вы поддерживаете решение главврача Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко идти в Госдуму?

— Я думаю, что Проценко достаточно продвинутый доктор, владеющий разнообразным кругом медицинских знаний, и хороший управленец. И его качества, наверное, помогут ему в общественной работе, в политической работе, потому что врач такого уровня принесёт больше пользы как руководитель какого-то сегмента нашей медицины.

С хорошим потенциалом человек. Думаю, он проявит себя в Государственной думе, будет продвигать новые технологии, новые принципы работы, новые отношения. Я думаю, это очень важно.

— Вы как раз лечились от COVID-19 в Коммунарке. Как вам больница?

— Это одна из самых ярких и профессиональных больниц в это сложное время, которая выросла в системную, международную и высокоуровневую клинику. Очень хорошо поставлено дело.

Лев Лещенко Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Спустя год с лишним недуг даёт о себе знать?

— Да, [после коронавируса здоровье] шалит, шалит. Сейчас я превосходно себя чувствую. Но дело в том, что спустя полгода начались нехорошие процессы — бессонница, потеря концентрации, энергия не пропала, но уменьшилась в значительной мере. И приступы... какие-то были сердечные.

Паническая атака была. Но, во всяком случае, какой-то туман, нереальность картины происходящего, ты как бы плывёшь всё время, а сейчас — более-менее. Надо контролировать себя. Давление. Это непростая болезнь.

— Вы вакцинировались?

— Пока нет. У меня очень мощный клеточный иммунитет и достаточно большое количество антител. Мне врачи говорят, что пока не надо. Как только будет необходимость, я, конечно же, привьюсь. Мне кажется, прививка нужна. Так говорят специалисты. Вирус нехорош тем, что он ныряет, заселяется туда, где у человека слабое место.

— Многие звёзды жаловались на финансовые трудности на фоне ковидных ограничений. Вы с этим столкнулись?

— Все столкнулись. Вы понимаете, какая вещь, все, кто говорят, что артисты — избалованный народ, что у них и так всё в порядке, не понимают самого главного. Есть бюджетная сфера искусства и внебюджетная, и к последней как раз относится шоу-бизнес. Он работает от продукта, но если продукт невостребованный, если он неокупаемый, то артист сидит голодный.

Есть масса актёрских профессий во внебюджетной сфере, которые работают от того, что собирают в зрительном зале. Если их заполняемость 50%, то рентабельность падает. Огромное количество музыкантов, которые не работают в государственной сфере, — им очень тяжело, они ни копейки не получают. Речь идёт не о селебрити, а простых музыкантах и певцах, не получающих «ни стипендий, ни пенсий». Именно поэтому некоторые звёзды «пекутся о других», а не о себе.