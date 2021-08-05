«Паническая атака»: Лещенко рассказал о последствиях коронавируса

Народный артист России, певец Лев Лещенко рассказал NEWS.ru о последствиях перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19. Артист отметил, что спустя некоторое время испытал паническую атаку, несколько сердечных приступов, а через полгода начал страдать от бессонницы, «потери концентрации» и ощутил «значительное уменьшение энергии». Исполнитель также опроверг информацию о том, что якобы пережил несколько инфарктов. Собеседник подчеркнул, что это были именно приступы.

Да, [после коронавируса здоровье] шалит, шалит. Сейчас я превосходно себя чувствую. Но дело в том, что спустя полгода начались нехорошие процессы — бессонница, потеря концентрации, энергия не пропала, но уменьшилась в значительной мере. И приступы... какие-то были сердечные. Паническая атака была. Но, во всяком случае, какой-то туман, нереальность картины происходящего, ты как бы плывёшь всё время, а сейчас — более-менее. Надо контролировать себя. Давление. Это непростая болезнь, — отметил Лещенко.

Музыкант добавил, что пока не вакцинировался от COVID-19, так как у него достаточное количество антител и «мощный клеточный иммунитет».

Полтора года уже живу в этом состоянии. Как только будет необходимость, я, конечно же, привьюсь. Мне кажется, прививка нужна. Так говорят специалисты. Вирус нехорош тем, что он ныряет, заселяется туда, где у человека слабое место, — резюмировал артист.

Артист заразился COVID-19 в марте 2020-го, после чего, 25 числа, певца госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Сразу после поступления в больницу состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Выписали музыканта из лечебного учреждения 6 апреля того же года.

Ранее Лещенко в беседе с NEWS.ru отметил, что главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — «достаточно продвинутый доктор и хороший управленец». Артист добавил, что Проценко сможет проявить себя в Госдуме, если его изберут, и принести пользу в качестве «руководителя какого-то сегмента нашей медицины».