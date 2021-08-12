«Только за деньги»: Лещенко упрекнул молодёжь в отсутствии патриотизма

Российский певец Лев Лещенко упрекнул молодых россиян в отсутствии патриотических чувств. Так он прокомментировал начало реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которой дал старт министр обороны РФ Сергей Шойгу. Певец с долей критики оценил готовность нынешней молодёжи ехать на большую стройку, как делали это комсомольцы в СССР. В беседе с NEWS.ru Лещенко заявил, что сегодня молодые люди не станут участвовать в важном для страны проекте из чистого энтузизма — «только за деньги».

Я бывал на БАМе в советские времена много раз. Сейчас столько добровольцев, как тогда, не наберётся. Молодёжь поедет только за деньги. Раньше тоже ездили за деньги, кстати. На БАМе очень хорошо платили. Но плюс к этому ещё энтузиазм был, — рассказал артист.

Лещенко предложил проверить молодых россиян на патриотизм. Певец полагает, что следует «кинуть клич и посмотреть, кто откликнется на призыв, как раньше говорили, партии и правительства».

А с другой стороны, какой смысл кидать клич, если о реконструкции БАМа объявил Шойгу, у которого в армии столько профессионалов разных специальностей? Я думаю, армии под силу реконструировать дорогу. Они в течение двух-трёх лет восстановят БАМ полностью, — заявил народный артист РСФСР.

Лев Лещенко не сомневается в необходимости БАМа. Более того, певец предложил продлить железную дорогу.

БАМ нужен, вопросов нет. Там есть малые города, к которым нет железной дороги, можно к ним подвести. Где-то соединить, закольцевать с другими железными дорогами — масса проектов может быть, — отметил исполнитель.

Также Лещенко предложил модернизировать песню о больших советских стройках «Любовь, комсомол и весна» под новые реалии, изменив в ней два-три абзаца. По мнению певца, лучше всего с этой задачей справится автор оригинального текста, поэт Николай Добронравов.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу объявил о начале реконструкции участка восточной ветки БАМа протяжённостью 340 км. Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить работы к концу 2024 года, заявив о недопустимости переноса сроков. В случае нехватки времени лидер страны предложил привлечь к ремонту военных железнодорожников.