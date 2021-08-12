Шойгу призвал не допустить повторения событий 90-х годов

Тяжёлая политическая и экономическая ситуация, которая сложилась в стране в 90-е годы, не должна повториться. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем, — сказал агентству глава ведомства.

Шойгу добавил, что с 90-х годов Россия сильно изменилась. Кроме того, кратно возросла ответственность политиков как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов.

На выборах в Государственную думу III созыва, которые состоялись 19 декабря 1999 года, Шойгу, занимавший тогда пост главы МЧС, возглавлял первую тройку движения «Единство». Сейчас он возглавляет список правопреемницы того движения — партии «Единая Россия».

Ранее Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь. Также, по его словам, в регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тысяч человек.