Эксперт назвал нереальной мечту Шойгу о переносе столицы в Сибирь

Для того, чтобы создать крупные города с нуля в Сибири и перенести туда столицу необходимо огромное количество денег. Однако конечный результат себя не оправдает. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Перенос столицы уже обсуждался в 70-е годы XX века. Это более долгое время подлета атомной бомбы, а за военную безопасность у нас отвечает Шойгу. До Москвы ракета из Европы долетает быстро, а до центра Сибири долго летит, — отметил эксперт.

Кроме того, перенос столицы на восток не перенесёт туда большую часть населения, которого в европейской части страны достаточно много. В лучшем случае возникнет некий центр увеличения населения, так как в основном переедут чиновники, офисы крупных компаний и определённые службы. Других изменений в регионе, где будет предполагаемая столица, не произойдёт, сообщил Журавлев.

Однако для развития Сибири необходимо строить предприятия с инфраструктурой вокруг. В этом случае на новые рабочие места поедут люди, так как рядом будет комфортное место для жилья и социальная инфраструктура. А вот города-миллионники с нуля построить невозможно. Люди не отправятся в место, где будет лишь просто город без рабочих мест, сообщил специалист.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Сибирь нуждается в отраслевых экономических центрах. В регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тыс человек.