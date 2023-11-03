«От своей кормовой базы убежал»: Гоблин призвал изъять жилье у Гребенщикова Блогер Пучков призвал изъять у Гребенщикова собственность в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) собирает для Украины деньги на убийство русских солдат, заявил NEWS.ru блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. По его мнению, в России нужно запретить творчество музыканта и изъять его собственность.

Вот Гребенщиков сообщает: «Я принял участие в концерте возле Бранденбургских ворот, собрали €12 млн и отправили на помощь Украине». То есть Гребенщиков собирает деньги на убийство русских солдат. Вот это подонок! И надо прекратить трансляцию всяких песен Гребенщикова, прекратить продажи дисков, изъять собственность. Ты же всем сердцем любил Запад? Вон там и сиди. А здесь у них кормовая база, между прочим. А этот конченый идиот, об уровне интеллекта которого говорит практически все, он взял и от своей кормовой базы убежал, — сказал Гоблин.

Блогер считает, что государство должно найти управу на музыканта. Пучков заявил, что с такими людьми нужно работать «с точки зрения уголовного законодательства».

Больше у тебя не будет здесь концертов, твои песни здесь крутиться не будут, диски продаваться не будут, книжки продаваться не будут, жилье изымут, — предрек Пучков.

В июне 2022 года Гребенщиков рассказал в интервью израильскому «Девятому каналу», что на благотворительном фестивале в Берлине ему с другими артистами удалось собрать €12 млн «на помощь Украине». После этого лидер «Аквариума» опровергал сообщения СМИ о том, что эту сумму пожертвовал он лично. Гребенщиков заявлял, что у него «никогда не было такой суммы», поэтому он не мог ее пожертвовать сам.

Также Гребенщиков опроверг слухи о своем переезде в Израиль. Когда его спросили, что происходит в стране после атаки ХАМАС, музыкант сказал, что никогда не жил в Израиле.