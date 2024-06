Фронтмена Crazy Town нашли мертвым Фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер скончался в 49 лет

Фото: The Photo Access/Legion Media

Сет Бинзер

Фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер, также известный как Shifty Shellshock, умер в возрасте 49 лет, сообщает Newsweek. Музыканта нашли мертвым в собственном доме.

Тело Бинзера обнаружили 24 июня. Причина смерти артиста не уточняется, ее предстоит выяснить судмедэкспертам.

Бинзер вместе с коллегой Бретом Мазуром основали группу Crazy Town в 1995 году. Коллектив обрел популярность по всему миру благодаря песне Butterfly. Клип на эту композицию, опубликованный 14 лет назад на официальной странице коллектива на YouTube, сегодня насчитывает более 237 млн просмотров. На сегодняшний день в активе группы три студийных альбома — The Gift of Game (1999), Darkhorse (2002) и The Brimstone Sluggers (2015).

Ранее в Ереване умерла советская актриса Лала Мнацаканян, ей было 66 лет. Скорая сообщила полиции о вызове в квартиру артистки в 05:40 по местному времени. Информация о причинах смерти, времени и дате прощания с артисткой не поступала.

До этого в Эстонии на 88-м году жизни скончалась оперная певица народная артистка СССР Маргарита Войтес. Информации о причинах ее смерти нет. Войтес стала первой эстонской певицей, которую пригласили петь в Большом театре в Москве и дать сольный концерт в Центральном концертном зале «Россия».