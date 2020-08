Любовные письма, написанные рэпером Тупаком Шакуром в юности, будут выставлены на торги, которые пройдут 15 сентября в Нью-Йорке. Распродажа будет посвящена истории хип-хопа.

C молотка также уйдёт корона King of New York («Король Нью-Йорка»), принадлежавшая рэперу и сопернику Тупака Кристоферу Уоллесу, известному как The Notorious B.I.G., сообщает Rolling Stone со ссылкой на аукционный...