https://static.news.ru/photo/ff001f86-4be1-11ea-8632-fa163e074e61_660.jpg Мэтт Беллами Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Британский музыкант и лидер группы Muse Мэтт Беллами снова станет отцом. Об этом его жена, американская модель Элль Эванс, сообщила в Instargam.

На опубликованной фотографии Эванс позирует в объятиях Беллами и придерживает появившийся живот.

Наша маленькая семья растёт, и поэтому мой живот — тоже, — написала модель.

Беллами и Эванс начали встречаться в 2015 году, и в 2019 стало известно об их женитьбе. У музыканта уже есть ребёнок: в 2011 году актриса Кейт Хадсон родила сына, которого они назвали Бингем.

Как писал NEWS.ru, Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) турнира Skate Canada в канадском городе Келоуна.