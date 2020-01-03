https://static.news.ru/photo/1d3e207c-2ec5-11ea-b864-fa163e074e61_660.jpg Guns N’ Roses Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти сотню ранее не опубликованных треков разместил в Интернете фанат американской рок-группы Guns N’ Roses Рик Дансфорд. По крайней мере, так утверждают в корпорации Universal Music Group. Предполагается, что мужчина получил доступ к композициям после того как купил на аукционе запоминающее устройство с этими записями у бывшего агента коллектива.

Треки были созданы в период с 2000 по 2001 год. Представители группы пытались их выкупить за $15 тысяч, однако вскоре после сделки материалы появились в свободном доступе. Теперь агенты группы грозятся фаната засудить.

Тот в свою очередь утверждает, что не причастен к утечке, а песни «слил» в Сеть кто-то другой, так как он был не единственным, кто приобрёл такой раритет, сообщает TMZ .

Тем не менее Дансфорд уже поплатился за произошедшее. Ему запретили посещать концерты Guns N’ Roses несмотря на то, что его вина пока не доказана. При этом он является давним почитателем группы: у него большое количество татуировок с автографами её музыкантов и даже сын носит имя Эксл — в честь солиста коллектива.

Ранее NEWS.ru писал, что клип группы на песню Sweet Child O’ Mine стал первым роликом на композицию 1980-х годов, достигшим миллиарда просмотров на YouTube.