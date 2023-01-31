«Есть певцы покруче SHAMAN»: что за конкурс Газманова за 17 млн рублей Президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова раскрыла NEWS.ru детали песенного конкурса Олега Газманова «Родники»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Газманов

Президент фонда «Равенство возможностей», генеральный продюсер проекта «Родники» Елена Ульянова рассказала NEWS.ru о песенном конкурсе, который совместно с ее организацией собирается провести певец Олег Газманов. Она объяснила, почему артист заявил, что не получил из бюджета 17 млн рублей, и назвала данную сумму «не самым большим грантом». Ульянова не согласилась с тем, что открытый ее фондом сайт «Родники» является «пылесборником песен». По ее словам, это будет «огромный портал, который объединит всех поклонников патриотической песни», «соцсеть для поэтов, композиторов и исполнителей, настоящее экосообщество».

Елена Ульянова призналась, что удивлена претензиями относительно суммы гранта, полученного на проект в Фонде поддержки президентских инициатив.

Я получала за свою жизнь миллион грантов, и это не самый большой. Гранты получают тысячи культурных организаций, есть и 40 млн, и 60 млн рублей. Наш на этом фоне выглядит достаточно скромным. И Олег Газманов из этой суммы не получил ни копейки — деньги выделены конкретно на реализацию проекта команде проекта «Родники», а не Олегу Газманову, — заявила продюсер.

Ульянова объяснила, почему именно Газманов возглавит платформу патриотических песен «Родники» и одноименный фестиваль. Она согласилась, что «в России есть и другие достойные артисты, но именно Газманов является автором конкретного проекта».

Платформу и фестиваль мог бы возглавить любой человек, который бы всё это придумал. А придумал Олег Газманов, причем более 10 лет назад. Но любому проекту свое время, сейчас время как раз таких музыкальных проектов, которые через музыку сеют добро, — отметила Елена Ульянова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Газманов

Продюсер уточнила, что песенный фестиваль «Родники» под руководством Газманова станет одним из направлений работы проекта. Ожидается, что конкурс пройдет в сентябре 2023 года в Ставрополе. За звание исполнителя «главной песни года» поборются 28 участников, призовой фонд составит 3 млн рублей.

3 млн получат ребята, которые победят. Они смогут потратить эти деньги на раскрутку своих песен и на раскрутку себя. Вообще нужно менять в шоу-бизнесе лица. А это можно сделать только таким образом, — считает продюсер.

По ее словам, среди участников проекта «уже есть исполнители и авторы покруче SHAMAN — наша задача дать таким дорогу».

Как убедился NEWS.ru, по состоянию на 31 января в каталоге связанной с Газмановым платформы «Родники» лидирует песня «О, родина моя, Россия-мать». Исполнитель поет о многополярном мире, который предстоит построить стране, и русском духе, что «„Цирконам“ всем под стать».

Но есть и другой взгляд на духоподъемные проекты, получающие деньги из бюджета. Так, по мнению музыкального продюсера, автора слов песни «Вагнер», посвященной одноименной частной военной компании, Вадима Цыганова, после начала специальной военной операции РФ на Украине многие звезды «пытаются оседлать патриотическую повестку за госсчет».

В разговоре с NEWS.ru он заявил, что финансирование деятельности артистов из бюджета стоит прекратить, так как «любовь к родине должна идти из сердца».

Любовь к родине должна быть искренней, идти из сердца. Хочешь фестиваль, платформу — ну создай за свои деньги. Мне кажется, это правильно. После начала СВО многие пытаются оседлать патриотическую повестку за госсчет. Эта вонючка кроется здесь. Я неплохо отношусь ко многим патриотам, но там, где в карманах деньги и только деньги и ради денег, у меня испанский стыд перед нашими солдатами, которые сейчас в окопах, — признался Вадим Цыганов.

Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что «создать платформу на YouTube можно за один день и не за 17 млн, а за 17 тысяч рублей, да и фестиваль тоже».

Господь ведет нас к новому этапу новой ступени развития страны. А мы старыми методами пытаемся работать в том числе на культфронте — дайте денежку, и мы сделаем. Ну это ж смешно! Так не бывает. Мы уже проходили — Пугачевой платили, Макаревичу (признан в РФ физлицом-иноагентом), вот и получилось... По этому пути идти нельзя, он тупиковый, — отметил продюсер.

При этом Цыганов уточнил, что говорит не «о Газманове лично, а о ситуации вообще».