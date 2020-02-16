https://static.news.ru/photo/872c0c52-50c0-11ea-a673-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легендарный британский певец, музыкант и композитор Элтон Джон извинился перед поклонниками из новозеландского Окленда за то, что был вынужден прервать концерт на середине.

Мне диагностировали пневмонию в лёгкой форме, но я был настроен дать вам всё, на что способен. Я играл и пел от всего сердца, пока мой голос попросту не перестал звучать. Я разочарован, глубоко расстроен и сожалею. Я выложился как мог. Спасибо большое за невероятную поддержку и вашу любовь, — написал музыкант в Instagram.

По словам побывавших на концерте людей, 72-летний Элтон Джон покидал сцену со слезами на глазах. 18 и 20 февраля музыкант должен был дать в крупнейшем городе Новой Зеландии ещё два концерта и затем отправиться в Австралию, однако эти планы теперь находятся под угрозой срыва.

Как сообщал NEWS.ru, на 92-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусств Элтон Джон получил «Оскар» за песню «I'm Gonna Love Me Again» из фильма «Рокетмен».