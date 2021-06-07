Экс-глава МУЗ-ТВ Арман Давлетяров открестился от «Премии» телеканала

https://static.news.ru/photo/b4f1e638-c735-11eb-af20-96000091f725_660.jpg Арман Давлетяров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший директор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров остался разочарован «Премией МУЗ-ТВ» в этом году. Экс-гендиректор национальной телевизионной премии в области музыки крайне негативно высказался о мероприятии, которое вот уже несколько дней обсуждают россияне.

Своё мнение Давлетяров опубликовал в Instagram. Несмотря на то, что он покинул свой пост полгода назад, люди продолжают присылать ему гневные комментарии.

Первая мысль, которая возникла у меня от того, что происходило вчера — какое счастье, что я к этому сейчас не имею отношения. Мне очень жаль, что всё то, что мы делали все эти годы на высоком уровне, вылилось вот в такую церемонию, которая прошла вчера, — посетовал бывший глава телеканала.

Давлетяров возмутился, что на красной дорожке в этом году вышагивали блогеры в женских платьях, а не топовые артисты. По словам медиаменеджера, настоящих звёзд на мероприятии было не больше 30%. К тому же, нынешние организаторы не включили в мероприятие несколько значимых для музыкальной индустрии номинаций.

Где важные номинации на премии, такие как — «Лучший Рок-исполнитель», «Лучший Рэп-исполнитель», номинация «За вклад в жизнь»?! Я был уверен, что её обязательно вручат докторам, — негодует Давлетяров.

Бывший директор телеканала отметил и плохую постановку номеров. Приличных выступлений не было, считает экс-глава телеканала, остальное — «не на что смотреть». Но больше всего Давлетярова поразило отношение артистов друг к другу, в котором полностью отсутствует уважение.

Как сообщалось ранее, зрители в пух и прах раскритиковали «Премию МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света». Публику разочаровали и номинанты, и ведущие, которые не отрывались от карточек, и скандальные выходки участников мероприятия.