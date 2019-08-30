https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Менеджер известного британского певца Эда Ширана прокомментировал сообщения о том, что музыкант создаст главную музыкальную тему для 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die.

По словам Стюарта Кэмпа, он и его клиент познакомились с продюсером картины Барбарой Брокколи в 2017 году в Дублине, и уже тогда она была заинтересована в сотрудничестве.

После этого Дэнни Бойла назначили режиссёром, и, вроде, все складывалось, так как Эд принимал участие в его фильме «Вчера». Но потом кинокомпания заменила режиссёра, — рассказал Кэмп.

Кэмп добавил, что с тех пор с певцом так никто и не связался, однако он до сих пор был бы рад посотрудничать.

По словам менеджера, Ширан «каждый день» уточняет, как продвигается дело, потому что музыкант очень хочет написать композицию для Бонда, однако для этого ему нужно официально стать частью команды, передаёт Music Week .

Ранее News.ru писал, что Ширан заявил о перерыве в своей концертной деятельности. По его словам, он не будет выступать в течение 18 месяцев.