Сын участника группы The Beatles Джона Леннона Джулиан перенёс операцию по удалению раковой опухоли на голове.
По данным издания
К счастью, злокачественные ткани удалось удалить, — рассказал он.
Джулиан Леннон сообщил, что в данный момент удалённые ткани отправлены на анализ. Их результаты будут известны на следующей неделе. Музыкант призвал своих поклонников регулярно проходить медицинское обследование.
Внутренне я всё ещё дрожу, — поделился он.
Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из американского Университета Вандербильта предложили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей. Он основывается на свойствах белков, кодирующихся геном MYC, который служит онкогеном для множества опухолей.
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