https://static.news.ru/photo/258200b0-4693-11ea-a361-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Леннон Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

Сын участника группы The Beatles Джона Леннона Джулиан перенёс операцию по удалению раковой опухоли на голове.

По данным издания The Sun , дерматолог, к которому обратился 56-летний Джулиан, осмотрев родинку на голове у музыканта, заявил, что её срочно нужно удалить. По словам Леннона, родимое пятно было у него всю жизнь, но в последнее время стало по-другому выглядеть.

К счастью, злокачественные ткани удалось удалить, — рассказал он.

Джулиан Леннон сообщил, что в данный момент удалённые ткани отправлены на анализ. Их результаты будут известны на следующей неделе. Музыкант призвал своих поклонников регулярно проходить медицинское обследование.

Внутренне я всё ещё дрожу, — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из американского Университета Вандербильта предложили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей. Он основывается на свойствах белков, кодирующихся геном MYC, который служит онкогеном для множества опухолей.