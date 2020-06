Джастин Бибер подаст в суд на женщину, обвинившую его в домогательствах

Бибер обратился к подписчикам в Twitter после того, как 20 июня некая Даниэль написала в соцсети историю о том, как 9 марта 2014 года, когда ей был 21 год, певец якобы грубо приставал к ней в отеле Four Seasons в городе Остин штата Техас.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight.