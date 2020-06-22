Джастин Бибер подаст в суд на женщину, обвинившую его в домогательствах

https://static.news.ru/photo/7291a570-b47c-11ea-9a36-fa163e074e61_660.jpg Джастин Бибер Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности.

Бибер обратился к подписчикам в Twitter после того, как 20 июня некая Даниэль написала в соцсети историю о том, как 9 марта 2014 года, когда ей был 21 год, певец якобы грубо приставал к ней в отеле Four Seasons в городе Остин штата Техас.

Эта история не могла произойти фактически, поэтому я работаю с руководством Twitter и властями, чтобы привлечь к ответственности человека, распустившего эти слухи, — написал исполнитель.

I donât normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Бибер показал чеки из другого отеля, переписку с арендатором на Airbnb, подтверждение от менеджера Four Seasons о том, что его не было на территории гостиницы 9 марта, и он не заселялся туда 9 или 10 марта. Он признался, что обычно спокойно относится к таким заявлениям, потому что они преследуют его всю карьеру, но сейчас решил отреагировать, посоветовавшись с женой и менеджерами.

Ранее Джастин Бибер завёл аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте». Сейчас в группе публикуются фотографии и посты Бибера из других соцсетей, писал NEWS.ru.