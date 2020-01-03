https://static.news.ru/photo/c7778028-2f9d-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger John/imago stock&people/Global Look Press

Шведский певец нигерийского происхождения Dr. Alban, которому был запрещён въезд на Украину, смог выступить с концертом в Киеве после личного распоряжения президента страны Владимира Зеленского. Поводом для ранее введённых украинскими властями запретительных мер в отношении артиста стало его посещение Крыма.

Dr. Alban поблагодарил Зеленского за вмешательство в своём Instagram. Певец опубликовал видео, на котором жмёт руку президенту Украины. Зеленский при этом отмечает, что на Украине у музыканта множество фанатов, которые любят и ценят его творчество.

Президентское вмешательство позволило мне попасть на Украину. Выступление в Киеве — отличное, президент Зеленский был среди зрителей, — отмечает в подписи к посту Dr. Alban.

Стоит отметить, что не все комментаторы разделили позитивный настрой певца и главы государства. Один из пользователей назвал артиста «сепаратистом», другой — предложил «убираться в Россию». Несколько человек указали шведу на неправильное, по их мнению, написание названия столицы Украины.

В декабре, как передавал NEWS.ru, членам съёмочной группы российского телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем сравнила запреты для журналистов, введённые после публичного приглашения Владимира Зеленского, с советской комедией.