Долина показалась на публике в очередном наряде «мини»

https://static.news.ru/photo/6dac0e0a-b134-11eb-9c75-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лариса Долина встретила День Победы в Ленинградской области. Певица вышла на сцену в переливающемся платье мини из пайеток.

Дополнили образ резко помолодевшей Долиной сапоги-ботфорты и накидка в пол, выполненная из той же ткани, что и платье.

Атмосфера была очень тёплой, несмотря на собачий холод! Всех ещё раз с праздником!!! — подписала фото в окружении поклонников Долина.

Певица в последнее время хвалится тем, что в свои 65 лет похудела и помолодела. Новые формы позволяют артистке выбирать короткие юбки и приталенные силуэты.

В Instagram Долина появилась недавно. До этого о жизни матери писала её единственная дочь Ангелина Миончинская. На звезду эстрады подписаны уже 80 тысяч пользователей.

Как сообщалось ранее, Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что в свои 65 лет выглядит на 40. Однако подписчики реагирует на это довольно вяло, с каждым разом делая вывод, что певица пользуется фотошопом.